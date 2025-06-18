По Украине воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

По всей Украине объявлена воздушная тревога на фоне взлета вражеского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область рф) - сообщили в ПС ВСУ в соцсетях.

Во всех областях - воздушная тревога.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - указали в частности в КГВА в соцсетях.

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