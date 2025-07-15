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По Україні повітряна тривога через зліт двох ворожих МіГ-31К

Київ • УНН

 • 1592 перегляди

По всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт двох ворожих МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". У КМВА закликали мешканців столиці негайно прямувати до укриттів.

По Україні повітряна тривога через зліт двох ворожих МіГ-31К

По всій Україні повітряна тривога через зліт двох ворожих МіГ-31К, носіїв аеробалістичної ракети "Кинджал", повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Уся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт 2 МіГ-31К з ае "Саваслейка"

- повідомили у ПС ЗСУ.

У всіх регіонах - повітряна тривога.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - вказали зокрема у КМВА.

178 з 267 російських дронів збили над Україною: деталі від ПС ЗСУ15.07.25, 13:12 • 2198 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Повітряні сили Збройних сил України
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31
Україна
Tesla
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