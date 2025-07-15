По Україні повітряна тривога через зліт двох ворожих МіГ-31К
Київ • УНН
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт двох ворожих МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". У КМВА закликали мешканців столиці негайно прямувати до укриттів.
По всій Україні повітряна тривога через зліт двох ворожих МіГ-31К, носіїв аеробалістичної ракети "Кинджал", повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.
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У всіх регіонах - повітряна тривога.
"У столиці оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - вказали зокрема у КМВА.
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