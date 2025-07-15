По Україні повітряна тривога через зліт двох ворожих МіГ-31К

По всій Україні повітряна тривога через зліт двох ворожих МіГ-31К, носіїв аеробалістичної ракети "Кинджал", повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Уся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт 2 МіГ-31К з ае "Саваслейка" - повідомили у ПС ЗСУ.

У всіх регіонах - повітряна тривога.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - вказали зокрема у КМВА.

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