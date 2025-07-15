По Украине воздушная тревога из-за взлета двух вражеских МиГ-31К

По всей Украине воздушная тревога из-за взлета двух вражеских МиГ-31К, носителей аэробаллистической ракеты "Кинжал", сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет 2 МиГ-31К с аэ "Саваслейка" - сообщили в ВС ВСУ.

Во всех регионах - воздушная тревога.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - указали в частности в КГВА.

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