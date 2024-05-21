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По Донеччині росіяни завдали 2360 ударів за добу, є травмовані

Київ • УНН

 • 20247 перегляди

росіяни здійснили 2360 обстрілів у Донецькій області, пошкодивши 17 житлових будинків та поранивши 2 цивільних осіб, 1 людина загинула у Красногорівці раніше.

Російські війська здійснили 2360 обстрілів у Донецькій області минулої доби, пошкодивши 17 житлових будинків та поранивши 2 цивільних осіб, 1 людина загинула у Красногорівці раніше, повідомили у вівторок у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, протягом доби ворог завдав 2360 ударів по Донецькій області.

Від російських обстрілів постраждали 7 населених пунктів: міста Костянтинівка, Краматорськ, селища Нью-Йорк, Північне, села Білокузьминівка, Єлизаветівка, Завітне. 

За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, усього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Як вказали у поліції, пошкоджено 17 житлових будинків. Травмовано двох мирних жителів.

Зокрема, за даними поліції:

  • По Північному окупанти вдарили дроном – поранили цивільну особу. 
  • У Єлизаветівці людина отримала поранення внаслідок артилерійського обстрілу з боку рф. Пошкоджено приватну оселю. 
  • Дві керовані авіабомби КАБ-250 росія скинула на Нью-Йорк - руйнувань зазнали 13 приватних будинків. 
  • По одному будинку пошкоджено в Костянтинівці, Краматорську та Завітному.

Окрім того, вдалося встановити інформацію щодо жителя Красногорівки, який загинув внаслідок російського обстрілу 15 травня. Тіло загиблого транспортовано до моргу групою "Білий янгол", вказали у поліції.

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Юлія Шрамко

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