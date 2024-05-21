По Донеччині росіяни завдали 2360 ударів за добу, є травмовані
Київ • УНН
росіяни здійснили 2360 обстрілів у Донецькій області, пошкодивши 17 житлових будинків та поранивши 2 цивільних осіб, 1 людина загинула у Красногорівці раніше.
Російські війська здійснили 2360 обстрілів у Донецькій області минулої доби, пошкодивши 17 житлових будинків та поранивши 2 цивільних осіб, 1 людина загинула у Красногорівці раніше, повідомили у вівторок у ГУНП в області, пише УНН.
Деталі
За даними поліції, протягом доби ворог завдав 2360 ударів по Донецькій області.
Від російських обстрілів постраждали 7 населених пунктів: міста Костянтинівка, Краматорськ, селища Нью-Йорк, Північне, села Білокузьминівка, Єлизаветівка, Завітне.
За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, усього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
Як вказали у поліції, пошкоджено 17 житлових будинків. Травмовано двох мирних жителів.
Зокрема, за даними поліції:
- По Північному окупанти вдарили дроном – поранили цивільну особу.
- У Єлизаветівці людина отримала поранення внаслідок артилерійського обстрілу з боку рф. Пошкоджено приватну оселю.
- Дві керовані авіабомби КАБ-250 росія скинула на Нью-Йорк - руйнувань зазнали 13 приватних будинків.
- По одному будинку пошкоджено в Костянтинівці, Краматорську та Завітному.
Окрім того, вдалося встановити інформацію щодо жителя Красногорівки, який загинув внаслідок російського обстрілу 15 травня. Тіло загиблого транспортовано до моргу групою "Білий янгол", вказали у поліції.
На Донеччині бригада енергетиків потрапила під удар ворожого дрока-камікадзе 19.05.24, 13:49 • 25909 переглядiв