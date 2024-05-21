В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
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В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - экспертЭксклюзив
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По Донецкой области россияне нанесли 2360 ударов за сутки, есть травмированные
россияне совершили 2360 обстрелов в Донецкой области, повредив 17 жилых домов и ранив 2 гражданских лиц, 1 человек погиб в Красногоровке ранее.
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой, отмечает эксперт.
Меньше трех детей - плати: в ВР предлагают ввести "налог на бездетность"
Верховная Рада предлагает ввести "налог на бездетность" для украинцев в возрасте от 21 до 58 лет, которые имеют менее трех детей, с целью улучшения демографической ситуации и поддержки семей с детьми.
Расчеты новых тарифов на электроэнергию осуществляются, но конкретной цены - нет
Существующий тариф на электроэнергию будет действовать до конца месяца. Новые тарифы рассчитываются с учетом платежеспособности населения и подготовки к отопительному сезону.
На юге ночью сбили 20 "шахедов", из них 14 - в Одесской области
Российские войска провели атаки беспилотников-камикадзе на южные регионы Украины, но украинская противовоздушная оборона успешно отработала по 20 беспилотникам над Одесской, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областями, без потерь.
Минэнерго призывает бизнес установить резервную генерацию
Заместитель министра энергетики Николай Колесник призывает бизнес устанавливать резервную генерацию и солнечные панели для энергетического самообеспечения, что является экономически выгодным и поможет подготовиться к следующему отопительному сезону.
Вражеская артиллерия нанесла удар по Николаевской области, ночью в регионе уничтожили "шахед"
В ночь на 21 мая силы противовоздушной обороны работали в Николаевской области, а 20 мая враг обстрелял артиллерийскими снарядами две громады, жертв не зафиксировано.
Эвакуированные из опасных регионов Харьковщины имеют право на выплаты ВПЛ - Верещук
Граждане, эвакуированные из опасных районов Харьковской области, имеют право на получение выплат для внутренне перемещенных лиц, что подчеркнула Вице-премьер-министр Ирина Верещук.
США предоставили 50 трансформаторов и оборудование для помощи в ремонте электросети Харькова после атак рф
США предоставили электрооборудование для помощи в ремонте электросети Харькова, поврежденной в результате российских атак.
Ночью и утром россияне обстреляли две громады Сумщины, зафиксировано 13 взрывов
россияне обстреляли два населенных пункта в Сумской области, зафиксировав 13 взрывов от минометного и танкового огня.