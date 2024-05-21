По Донецкой области россияне нанесли 2360 ударов за сутки, есть травмированные

Российские войска совершили 2360 обстрелов в Донецкой области за прошедшие сутки, повредив 17 жилых домов и ранив 2 гражданских лиц, 1 человек погиб в Красногоровке ранее, сообщили во вторник в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, в течение суток враг нанес 2360 ударов по Донецкой области.

От российских обстрелов пострадали 7 населенных пунктов: города Константиновка, Краматорск, поселки Нью-Йорк, Северное, села Белокузьминовка, Елизаветовка, Заветное.

По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донетчины.

Как указали в полиции, повреждены 17 жилых домов. Травмированы двое мирных жителей.

В частности, по данным полиции:

По Северному оккупанты ударили дроном - ранили гражданское лицо.

оккупанты ударили дроном - ранили гражданское лицо. В Елизаветовке человек получил ранения в результате артиллерийского обстрела со стороны рф. Поврежден частный дом.

человек получил ранения в результате артиллерийского обстрела со стороны рф. Поврежден частный дом. Две управляемые авиабомбы КАБ-250 россия сбросила на Нью-Йорк - разрушениям подверглись 13 частных домов.

- разрушениям подверглись 13 частных домов. По одному дому повреждено в Константиновке, Краматорске и Заветном.

Кроме того, удалось установить информацию о жителе Красногоровки, который погиб в результате российского обстрела 15 мая. Тело погибшего транспортировано в морг группой "Белый ангел", указали в полиции.

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