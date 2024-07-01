Плетенчук розповів, що у Чорному морі відсутні носії крилатих ракет
Київ • УНН
За словами речника ВМС України, в Чорному та Азовському морях немає жодного ракетоносця, лише підводний човен без ракет і два надводні кораблі.
В Чорному морі зараз перебуває підводний човен, який уже тиждень не був у пункті базування і не має ракет на борту. Водночас, в Азовському морі немає ракетних носіїв, тільки два надводних кораблі.
Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефір телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ракетні носії відсутні. В Чорному морі перебуває підводний човен, який розрядився ще тиждень тому, в пункт базування він не заходив і перебуває зараз в морі, номінально він є носієм, але він там вже давно
Він розповідає, що в Азовському морі ракетні носії було виведено.
В Азовському морі зараз перебуває дві одиниці надводних кораблів, проте жодного носія. Можна сказати, можна сказати, що ситуація в межах допустимого станом на зараз
Нагадаємо
Серед змін протягом 6 місяців цього року - це усунення небезпеки дистанційного мінування росіянами з літаків та можливість для рф бути присутньою в Чорному морі у форматі підводних човнів.