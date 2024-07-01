В Черном море сейчас находится подводная лодка, которая уже неделю не была в пункте базирования и не имеет ракет на борту. В то же время, в Азовском море нет ракетных носителей, только два надводных корабля.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфир телемарафона, передает корреспондент УНН.

Ракетные носители отсутствуют. В Черном море находится подводная лодка, которая разрядилась еще неделю назад, в пункт базирования она не заходила и находится сейчас в море, номинально она является носителем, но она там уже давно - говорит Плетенчук.

Он рассказывает, что в Азовском море ракетные носители были выведены.

В Азовском море сейчас находится две единицы надводных кораблей, однако ни одного носителя. Можно сказать, можно сказать, что ситуация в пределах допустимого по состоянию на сейчас - сказал Плетенчук.

Напомним,

Среди изменений в течение 6 месяцев этого года - это устранение опасности дистанционного минирования россиянами с самолетов и возможность для РФ присутствовать в Черном море в формате подводных лодок.