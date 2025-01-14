Планується відставка Галущенка? Зеленський обговорив із Шмигалем кадрові питання

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем кадрові питання, передає УНН.

Була щойно доповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Обговорювали кадрові питання - сказав Зеленський.

Доповнення

Народні депутати від фракції "Голос", до яких долучилися нардепи від інших фракцій, планували зареєструвати постанову про звільнення з посади міністра енергетики Германа Галущенка через системну корупцію у міністерстві, а також конфлікт із народною обраницею від "Голосу" Інною Совсун, що стався 10 січня під час години запитань до уряду в парламенті.

Згодом у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра енергетики Германа Галущенко.