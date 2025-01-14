Планируется отставка Галущенко? Зеленский обсудил со Шмыгалем кадровые вопросы

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Денисом Шмыгалем кадровые вопросы, передает УНН.

Был только что доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля. Обсуждали кадровые вопросы - сказал Зеленский.

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Народные депутаты от фракции «Голос», к которым присоединились нардепы от других фракций, планировали зарегистрировать постановление об увольнении с должности министра энергетики Германа Галущенко из-за системной коррупции в министерстве, а также конфликта с народной избранницей от «Голоса» Инной Совсун, который произошел 10 января во время часа вопросов к правительству в парламенте.

Впоследствии в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении министра энергетики Германа Галущенко.