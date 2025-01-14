Планируется отставка Галущенко? Зеленский обсудил со Шмыгалем кадровые вопросы
Киев • УНН
Президент Зеленский провел встречу с премьер-министром Шмыгалем по кадровым вопросам. В Раде зарегистрировали постановление об увольнении министра энергетики Галущенко из-за обвинений в коррупции.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Денисом Шмыгалем кадровые вопросы, передает УНН.
Был только что доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля. Обсуждали кадровые вопросы
Дополнение
Народные депутаты от фракции «Голос», к которым присоединились нардепы от других фракций, планировали зарегистрировать постановление об увольнении с должности министра энергетики Германа Галущенко из-за системной коррупции в министерстве, а также конфликта с народной избранницей от «Голоса» Инной Совсун, который произошел 10 января во время часа вопросов к правительству в парламенте.
Впоследствии в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении министра энергетики Германа Галущенко.