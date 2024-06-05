Планові відключення світла сьогодні теж можуть бути тривалими - Укренерго
Київ • УНН
Дефіцит в енергосистемі України досить значний, тому планові відключення електроенергії сьогодні також можуть тривати і більше 4 годин, в залежності від часу доби.
Дефіцит в українській енергосистемі досить значний, тому планові відключення електроенергії сьогодні теж можуть бути тривалими. Також він сказав, за яких умов вдасться уникнути аварійних відключень, які були застосовані вчора. Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі "Сніданку з 1+1", передає УНН.
Якщо наші колеги будуть вкладатися в ті ліміти, які ми визначаємо на цей день, то відключення будуть плановими. Але дефіцит досить значний, тому тривалість цих відключень, на жаль, теж може бути значною. Це може бути 4 години, може бути і більше. В залежності від того, чи ми говоримо про годину пік – ранок або вечір – чи ми говоримо про години, коли ситуація з дефіцитом трошки менш гостра. Це денна зона і ніч
Доповнення
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що внаслідок російських ударів Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації. Щоб відновити та посилити енергосистему уряд підготував стратегію, яка складається з п’яти пунктів.