Плановые отключения света сегодня тоже могут быть продолжительными - Укрэнерго

Дефицит в украинской энергосистеме достаточно значительный, поэтому плановые отключения электроэнергии сегодня тоже могут быть продолжительными. Также он сказал, при каких условиях удастся избежать аварийных отключений, которые были применены вчера. Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "Сніданку з 1+1", передает УНН.

Если наши коллеги будут вкладываться в те лимиты, которые мы определяем на этот день, то отключения будут плановыми. Но дефицит довольно значительный, поэтому продолжительность этих отключений, к сожалению, тоже может быть значительной. Это может быть 4 часа, может быть и больше. В зависимости от того, говорим ли мы о Часе пик – утро или вечер – или мы говорим о часах, когда ситуация с дефицитом немножко менее острая. Это дневная зона и ночь - отметил Кудрицкий.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в результате российских ударов Украина потеряла более 9 ГВт мощностей генерации. Чтобы восстановить и усилить энергосистему правительство подготовило стратегию, которая состоит из пяти пунктов.