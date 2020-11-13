"План дій по Донбасу" від Кравчука покроково розберуть у підгрупі ТКГ - Арестович

На запитання про те, яке рішення за підсумками засідання ТКГ було ухвалено щодо “Плану дій” української сторони щодо Донбасу, він відповів, що сторони “домовились домовлятися далі”.

“Має бути позачергове засідання політичної підгрупи, і там будемо покроково розбирати це”, — пояснив Арестович.

Також, з його слів, дату такого засідання будуть встановлювати представники ОБСЄ.

“Вони зараз підштовхують російську сторону, вимагають, наполягають, рекомендують, щоб вони погодились, і ми почали предметну розмову попунктно. Тому що росіяни знову розповідають, що наша пропозиція — "План спільних дій“ - порушує Мінські домовленості. Коли ми кажемо — покажіть, кажемо, що навпаки, це імплементація мінських домовленостей, покажіть, де конкретне порушення — вони не можуть назвати, відбріхуються загальними фразами. Ми кажемо — давайте на конкретику”, — сказав він.

Загалом, говорячи про “План дій” України, Арестович зазначив, що росіяни ведуть “категоричну риторику”, у той час, коли насправді російська сторона має “два наративи”.

“Позавчора засідання, я був вражений до глибини душі. Вони взагалі не пригадали власний план. Вони постійно розмовляють про наш. Підгрупа обговорювала наш план. І на загальному засіданні також була дискусія про наш план. Тільки (Борис) Гризлов, уповноважений представник російського президента, сказав, що у нього є певні занепокоєння, чи не порушує наша пропозиція Мінські домовленості. Ми кажемо — не порушує... Гризлов то з’являється на перемовини, два тижня тому його не було, був його представник, російський посол (Азамат) Кульмухаметов, великий фахівець по Сирії, колишній посол у Сирії. Зараз з’явився Гризлов, але я бачу, що він робить без настрою те, що він робить”, — зазначив речник української делегації.

Окрім того, на думку співрозмовника агентства, питання щодо “Плану дій” можуть порушити на анонсованій на 13 листопада онлайн-зустрічі радників лідерів “нормандської четвірки”.

“Завтра (13 листопада - ред.) будуть розмовляти радники в режимі відеоконференції, принаймні, це було анонсовано, і там, напевно, буде поставлено це питання, і радниками Франції і Німеччини, і нашим радником, главою ОП Андрієм Єрмаком. І я думаю, що ми наполегливо будемо просувати цей саміт (лідерів "нормандської четвірки“ — ред.), тому що без рішення Путіна нічого не буде вирішуватись”, — додав він.

Нагадаємо, українська делегація у Тристоронній контактній групі напередодні заявила, що вважає дуже важливим провести до кінця поточного року нову зустріч на вищому рівні у Нормандському форматі.

Також нагадаємо, минулого тижня українська делегація у Тристоронній контактній групі оголосила основні 5 пунктів власного “Плану дій щодо Донбасу”.

Він, зокрема, передбачає низку кроків, що дозволять проведення виборів в ОРДЛО до 31 березня.

Як повідомляв УНН, Президент Володимир Зеленський вважає, що запропонований українською стороною в ТКГ План дій щодо Донбасу дає можливість провести вибори на окупованих територіях навесні.