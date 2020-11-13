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"План действий по Донбассу" от Кравчука пошагово разберут в подгруппе ТКГ - Арестович

"План действий по Донбассу" от Кравчука пошагово разберут в подгруппе ТКГ - Арестович

Киев  •  УНН

 • 26309 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. На внеочередном заседании политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе обсудят украинский "План действий". Об этом в комментарии УНН по итогам заседания ТКГ заявил представитель украинской делегации Алексей Арестович.

На вопрос о том, какое решение по итогам заседания ТКГ было принято по "Плану действий" украинской стороны относительно Донбасса, он ответил, что стороны "договорились договариваться дальше".

"Должно быть внеочередное заседание политического подгруппы, и там будем пошагово разбирать это", - пояснил Арестович.

Также, по его словам, дату такого заседания будут устанавливать представители ОБСЕ.

"Они сейчас подталкивают российскую сторону, требуют, настаивают, рекомендуют, чтобы они согласились, и мы начали предметный разговор попунктно. Потому что россияне снова рассказывают, что наше предложение - "План совместных действий" - нарушает Минские договоренности. Когда мы говорим - покажите, говорим, что наоборот, это имплементация минских договоренностей, покажите, где конкретное нарушение - они не могут назвать, изворачиваются с помощью общих фраз. Мы говорим - давайте на конкретику", - сказал он.

В общем, говоря о "Плане действий" Украины, Арестович отметил, что россияне ведут "категорическую риторику", в то время, когда на самом деле российская сторона имеет "два нарратива".

"Позавчера заседание, я был потрясен до глубины души. Они вообще не вспомнили собственный план. Они постоянно говорят о нашем. Подгруппа обсуждала наш план. И в общем заседании также была дискуссия о нашем плане. Только (Борис) Грызлов, уполномоченный представитель российского президента, сказал, что у него есть определенные беспокойства, не нарушает ли наше предложение Минские договоренности. Мы говорим - не нарушает... Грызлов то появляется на переговоры, две недели назад его не было, был его представитель, российский посол (Азамат) Кульмухаметов, большой специалист по Сирии, бывший посол в Сирии. Сейчас появился Грызлов, но я вижу, что он делает без настроения то, что он делает", - отметил спикер украинской делегации.

Кроме того, по мнению собеседника агентства, вопрос о "Плане действий" могут поднять на анонсированной на 13 ноября онлайн-встречи советников лидеров "нормандской четверки".

"Завтра (13 ноября - ред.) будут разговаривать советники в режиме видеоконференции, по крайней мере, это было анонсировано, и там, наверное, будет поставлен этот вопрос, и советниками Франции и Германии, и нашим советником, главой ОП Андреем Ермаком. И я думаю, что мы настойчиво будем продвигать этот саммит (лидеров "нормандской четверки" - ред.), потому что без решения Путина ничего не будет решаться", - добавил он.

Напомним, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе накануне заявила, что считает очень важным провести до конца текущего года новую встречу на высшем уровне в Нормандском формате.

Также напомним, на прошлой неделе украинская делегация в Трехсторонней контактной группе объявила основные 5 пунктов собственного "Плана действий по Донбассу".

Он, в частности, предусматривает ряд шагов, которые позволят проведение выборов в ОРДЛО до 31 марта.

Как сообщал УНН, Президент Владимир Зеленский считает, что предложенный украинской стороной в ТКГ План действий по Донбассу дает возможность провести выборы на оккупированных территориях весной.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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