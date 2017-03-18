Півсотні копачів бурштину заблокували міжнародну трасу на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Півсотні копачів бурштину заблокували міжнародну трасу Київ-Варшава, рухаючись пішохідними переходом, повідомили кореспонденту УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
Люди зібралися на акцію протесту поблизу селища Клесів.
"Одна з основних вимог - дозволити видобуток бурштину та звільнити затриманого в четвер жителя Клесова, який підбурював до опору працівникам поліції під час вилучення мотопомп", - зазначили у відомстві.
Акція протесту мирна та відбувається без сутичок. До протестувальників виїхало керівництво оперативного штабу Нацгвардіі та керівництво Сарненського району.
Фото Дмитро Леонтіюк.
Як повідомляв УНН, 16 березня поблизу селища Клесів силовики затримали кількох старателів з мотопомпами. Однак на підмогу приїхало 30 осіб у балаклавах і чинили опір Нацгвардіі. В силовиків видали каміння та порожні пляшки. Під час переслідування пролунали постовои з травматичної зброї, одна куля застрягла в бронежилеті спецпризначенця. Організатора та підбурювача копачів затримали.