Полсотни копателей янтаря заблокировали международную трассу в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Полсотни копателей янтаря заблокировали международную трассу Киев-Варшава, двигаясь пешеходным переходом, сообщили корреспонденту УНН в отделе коммуникации управления ЧП в Ровенской области.
Люди собрались на акцию протеста возле поселка Клесов.
"Одно из основных требований - позволить добычу янтаря и освободить задержанного в четверг жителя Клесова, который подстрекал к сопротивлению работников полиции во время изъятия мотопомп", - отметили в ведомстве.
Акция протеста мирная и происходит без столкновений. К протестующим выехало руководство оперативного штаба Нацгвардией и руководство Сарненского района.
Дмитрий Леонтиюк.
Как сообщал УНН, 16 марта вблизи поселка Клесов силовики задержали нескольких старателей с мотопомпами. Однако на помощь приехало 30 человек в балаклавах и сопротивлялись Нацгвардии. В силовиков кидали камни и пустые бутылки. Во время преследования прозвучал выстрел из травматического оружия, одна пуля застряла в бронежилете спецназовца. Организатора и подстрекателя копателей задержали.