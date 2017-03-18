Полсотни копателей янтаря заблокировали международную трассу в Ровенской области

Люди собрались на акцию протеста возле поселка Клесов.

"Одно из основных требований - позволить добычу янтаря и освободить задержанного в четверг жителя Клесова, который подстрекал к сопротивлению работников полиции во время изъятия мотопомп", - отметили в ведомстве.

Акция протеста мирная и происходит без столкновений. К протестующим выехало руководство оперативного штаба Нацгвардией и руководство Сарненского района.

Дмитрий Леонтиюк.

Как сообщал УНН, 16 марта вблизи поселка Клесов силовики задержали нескольких старателей с мотопомпами. Однако на помощь приехало 30 человек в балаклавах и сопротивлялись Нацгвардии. В силовиков кидали камни и пустые бутылки. Во время преследования прозвучал выстрел из травматического оружия, одна пуля застряла в бронежилете спецназовца. Организатора и подстрекателя копателей задержали.