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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 115156 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 130347 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 138253 просмотра

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11 марта, 14:12 • 129425 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 120712 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106834 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107753 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 103994 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Полсотни копателей янтаря заблокировали международную трассу в Ровенской области

Киев • УНН

 • 13326 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Полсотни копателей янтаря заблокировали международную трассу Киев-Варшава, двигаясь пешеходным переходом, сообщили корреспонденту УНН в отделе коммуникации управления ЧП в Ровенской области.

Люди собрались на акцию протеста возле поселка Клесов.

"Одно из основных требований - позволить добычу янтаря и освободить задержанного в четверг жителя Клесова, который подстрекал к сопротивлению работников полиции во время изъятия мотопомп", - отметили в ведомстве.

Акция протеста мирная и происходит без столкновений. К протестующим выехало руководство оперативного штаба Нацгвардией и руководство Сарненского района.

Дмитрий Леонтиюк.

Как сообщал УНН, 16 марта вблизи поселка Клесов силовики задержали нескольких старателей с мотопомпами. Однако на помощь приехало 30 человек в балаклавах и сопротивлялись Нацгвардии. В силовиков кидали камни и пустые бутылки. Во время преследования прозвучал выстрел из травматического оружия, одна пуля застряла в бронежилете спецназовца. Организатора и подстрекателя копателей задержали.

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