північна осетія вперше зазнала дронової атаки, уночі рф фіксувала безпілотники ще у 6 регіонах і в окупованому Криму
Київ • УНН
У російському міноборони стверджують, що сьогодні вночі були атаковані дронами шість регіонів рф та тимчасово окупований Крим і кажуть про нібито збиття 25 БПЛА та знищення двох безекіпажних катерів в районі Кримського півострова уночі, а також вранці ще по одному у північній осетії-аланії, де атака, за повідомленнями росЗМІ, сталося вперше, та на бєлгородщині.
У російському міноборони стверджують, що сьогодні вночі були атаковані дронами шість регіонів рф та тимчасово окупований Крим і кажуть про нібито збиття 25 БПЛА та знищення двох безекіпажних катерів в районі Кримського півострова уночі, а також вранці ще по одному у північній осетії-аланії, де атака, за повідомленнями росЗМІ, сталося вперше, та на бєлгородщині, пише УНН.
Деталі
У міноборони рф заявляють, що засобами ППО нібито було знищено і перехоплено два БпЛА над територією ростовської області, три над територією бєлгородської області, один над брянщиною, один БПЛА знищено над територією тульської області, три над територією астраханської області, шість БПЛА перехоплено над територією краснодарського краю, а також чотири перехоплені над тимчасово окупованим Кримом.
Окрім того, вони повідомляють, що нібито знищили в акваторії Чорного моря два безекіпажні катери, які прямували у напрямку Кримського півострова.
А вже вранці, стверджує мо рф, безпілотник нібито знищено над територією республіки північна осетія-аланія. А згодом - ще один над територією бєлгородської області рф.
Як повідомляє російський телеграм-канал Shot, атакувати північну осетію "спробували вперше". Вказано, що "сьогодні вранці в небі над республікою було збито три БПЛА", хоча мо рф повідомило про один. "Безпілотники збили у моздоку, їхньою ціллю був військовий аеродром. За уточненими даними, на території республіки зафіксовано незначні руйнування та займання", - повідомив телеграм-канал.
Нагадаємо
У тимчасово окупованому Криму вночі 8 червня пролунали вибухи.