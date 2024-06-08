ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

северная осетия впервые подверглась дроновой атаке, ночью рф фиксировала беспилотники еще в 6 регионах и в оккупированном Крыму

северная осетия впервые подверглась дроновой атаке, ночью рф фиксировала беспилотники еще в 6 регионах и в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

8 июня 2024, 08:37  •  6300 просмотра

Read in English

В российском минобороны утверждают, что сегодня ночью были атакованы дронами шесть регионов рф и временно оккупированный Крым и говорят о якобы сбитии 25 БПЛА, а также уничтожении двух безэкипажных катеров в районе Крымского полуострова ночью, а утром еще по одному в северной осетии-алании, где атака, по сообщениям росСМИ, произошло впервые, и на белгородщине.

В российском минобороны утверждают, что сегодня ночью были атакованы дронами шесть регионов рф и временно оккупированный Крым и говорят о якобы сбитии 25 БПЛА, а также уничтожении двух безэкипажных катеров в районе Крымского полуострова ночью, а утром еще по одному в северной осетии-алании, где атака, по сообщениям росСМИ, произошло впервые, и на белгородщине, пишет УНН.

Детали

В минобороны рф заявляют, что средствами ПВО якобы было уничтожено и перехвачено два БПЛА над территорией ростовской области, три над территорией белгородской области, один над брянщиной, один БПЛА уничтожено над территорией тульской области, три над территорией астраханской области, шесть БПЛА перехвачено над территорией краснодарского края, а также четыре перехвачены над временно оккупированным Крымом.

Кроме того, они сообщают, что якобы уничтожили в акватории Черного моря два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.

А уже утром, утверждает мо рф, беспилотник якобы уничтожен над территорией республики северная осетия-алания. А позже - еще один над территорией белгородской области рф.

Как сообщает российский телеграм-канал Shot, атаковать северную осетию "попытались впервые". Указано, что "сегодня утром в небе над республикой было сбито три БПЛА", хотя мо рф сообщило об одном. "Беспилотники сбили в моздоке, их целью был военный аэродром. По уточненным данным, на территории республики зафиксированы незначительные разрушения и возгорания", - сообщил телеграм-канал.

Напомним

Во временно оккупированном Крыму ночью 8 июня прогремели взрывы.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
telegramТелеграмма
chyornoe-moreЧерное море
krymКрым
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  149182 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  118791 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  121513 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  112086 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  90263 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  74050 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  76624 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114167 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  111953 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113919 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Новости по теме
северная осетия впервые подверглась дроновой атаке, ночью рф фиксировала беспилотники еще в 6 регионах и в оккупированном Крыму

северная осетия впервые подверглась дроновой атаке, ночью рф фиксировала беспилотники еще в 6 регионах и в оккупированном Крыму

  •  6300 просмотра
Глава Одесской ОВА не сомневается - россия бьет по гражданским умышленно, а потом врет

Глава Одесской ОВА не сомневается - россия бьет по гражданским умышленно, а потом врет

  •  8999 просмотра
Глава Военного комитета НАТО ответил, должны ли быть ограничения на дальность для западного оружия после разрешения бить по рф

Глава Военного комитета НАТО ответил, должны ли быть ограничения на дальность для западного оружия после разрешения бить по рф

  •  10615 просмотра
Польские фермеры могут заблокировать движение на ПП "Шегини" до конца сентября - пограничники

Польские фермеры могут заблокировать движение на ПП "Шегини" до конца сентября - пограничники

  •  8305 просмотра
Культура и история еды в Украине: в Киеве состоялся "Музей Їжі"

Культура и история еды в Украине: в Киеве состоялся "Музей Їжі"

  •  8625 просмотра
россияне повторно ударили по месту атаки в Днепропетровской области, ранен спасатель

россияне повторно ударили по месту атаки в Днепропетровской области, ранен спасатель

  •  9376 просмотра
Враг атаковал две громады на Николаевской области артиллерией и дронами

Враг атаковал две громады на Николаевской области артиллерией и дронами

  •  12230 просмотра
Ребенок и две женщины пострадали в результате падения дерева в Харькове

Ребенок и две женщины пострадали в результате падения дерева в Харькове

  •  11261 просмотра
Армия рф утром ударила по Антоновке в Херсонской области, ранена женщина

Армия рф утром ударила по Антоновке в Херсонской области, ранена женщина

  •  12548 просмотра
Грозовые дожди, местами град и шквалы и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

Грозовые дожди, местами град и шквалы и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  11837 просмотра

Популярные

Прокудин обратил внимание на противоречия в российских заявлениях о трагедии в садовом

Прокудин обратил внимание на противоречия в российских заявлениях о трагедии в садовом

  •  107493 просмотра
Эстония планирует ограничить право россиян на покупку недвижимости

Эстония планирует ограничить право россиян на покупку недвижимости

  •  106369 просмотра
В США разбился самолет с астронавтом "Аполлона-8", облетевшим Луну

В США разбился самолет с астронавтом "Аполлона-8", облетевшим Луну

  •  104047 просмотра
Зеленский сказал, что его легитимность определяет украинский народ, а не Путин

Зеленский сказал, что его легитимность определяет украинский народ, а не Путин

  •  103236 просмотра
Франция в ближайшие дни начнет обучение украинских пилотов на истребителях Mirage 2000-5

Франция в ближайшие дни начнет обучение украинских пилотов на истребителях Mirage 2000-5

  •  102201 просмотра
"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

  •  126322 просмотра
Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

  •  126789 просмотра
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Эксклюзив

  •  149185 просмотра

Публикации

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

  •  130556 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

  •  139325 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

7 июня 2024, 07:27  •  146463 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

7 июня 2024, 07:04  •  147848 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

7 июня 2024, 06:57  •  135960 просмотра

северная осетия впервые подверглась дроновой атаке, ночью рф фиксировала беспилотники еще в 6 регионах и в оккупированном Крыму

В российском минобороны утверждают, что сегодня ночью были атакованы дронами шесть регионов рф и временно оккупированный Крым и говорят о якобы сбитии 25 БПЛА, а также уничтожении двух безэкипажных катеров в районе Крымского полуострова ночью, а утром еще по одному в северной осетии-алании, где атака, по сообщениям росСМИ, произошло впервые, и на белгородщине.

Война •   •  6300 просмотра
северная осетия впервые подверглась дроновой атаке, ночью рф фиксировала беспилотники еще в 6 регионах и в оккупированном Крыму

Глава Одесской ОВА не сомневается - россия бьет по гражданским умышленно, а потом врет

россия намеренно использует высокоточные баллистические ракеты для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Одесской области, в результате чего гибнут мирные жители, включая детей.

Война •   •  8999 просмотра
Глава Одесской ОВА не сомневается - россия бьет по гражданским умышленно, а потом врет

Глава Военного комитета НАТО ответил, должны ли быть ограничения на дальность для западного оружия после разрешения бить по рф

Председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр ответил, считает ли, что должны быть ограничения на дальность действия оружия, предоставленного Украине, после разрешения ей использовать, в частности, американское оружие для ударов внутри России.

Война •   •  10615 просмотра
Глава Военного комитета НАТО ответил, должны ли быть ограничения на дальность для западного оружия после разрешения бить по рф

Польские фермеры могут заблокировать движение на ПП "Шегини" до конца сентября - пограничники

Польские фермеры могут перекрыть движение на ПП "Шегини-Медика" с 10:00 9 июня до конца сентября, что может вызвать трудности для определенных категорий транспортных средств.

Общество •   •  8305 просмотра
Польские фермеры могут заблокировать движение на ПП "Шегини" до конца сентября - пограничники

Культура и история еды в Украине: в Киеве состоялся "Музей Їжі"

В Киеве состоялся "Музей Їжі".

Общество •   •  8625 просмотра
Культура и история еды в Украине: в Киеве состоялся "Музей Їжі"

россияне повторно ударили по месту атаки в Днепропетровской области, ранен спасатель

В Днепропетровской области 28-летний спасатель был серьезно ранен, когда российские войска дважды нанесли удар беспилотником, в то время как пожарные реагировали на первоначальную атаку.

Война •   •  9376 просмотра
россияне повторно ударили по месту атаки в Днепропетровской области, ранен спасатель

Враг атаковал две громады на Николаевской области артиллерией и дронами

7 июня российские войска атаковали Николаевскую область с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерийского огня, но сообщений о пострадавших не поступало.

Война •   •  12230 просмотра
Враг атаковал две громады на Николаевской области артиллерией и дронами

Ребенок и две женщины пострадали в результате падения дерева в Харькове

В Харькове в результате падения дерева на электроопору пострадали три человека, среди которых 7-летний мальчик и две женщины 39 и 80 лет.

Общество •   •  11261 просмотра
Ребенок и две женщины пострадали в результате падения дерева в Харькове

Армия рф утром ударила по Антоновке в Херсонской области, ранена женщина

72-летняя женщина в Антоновке, Херсонская область, получила травмы после того, как российская армия нанесла удар по этому району утром, и она была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Война •   •  12548 просмотра
Армия рф утром ударила по Антоновке в Херсонской области, ранена женщина

Грозовые дожди, местами град и шквалы и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

Кратковременные дожди, грозы, град и шквалы со скоростью 15-20 м/с ожидаются в большинстве регионов Украины, за исключением крайнего востока и Крыма, температура воздуха - 22-31°C.

Общество •   •  11837 просмотра
Грозовые дожди, местами град и шквалы и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня