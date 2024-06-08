северная осетия впервые подверглась дроновой атаке, ночью рф фиксировала беспилотники еще в 6 регионах и в оккупированном Крыму

В российском минобороны утверждают, что сегодня ночью были атакованы дронами шесть регионов рф и временно оккупированный Крым и говорят о якобы сбитии 25 БПЛА, а также уничтожении двух безэкипажных катеров в районе Крымского полуострова ночью, а утром еще по одному в северной осетии-алании, где атака, по сообщениям росСМИ, произошло впервые, и на белгородщине, пишет УНН.

Детали

В минобороны рф заявляют, что средствами ПВО якобы было уничтожено и перехвачено два БПЛА над территорией ростовской области, три над территорией белгородской области, один над брянщиной, один БПЛА уничтожено над территорией тульской области, три над территорией астраханской области, шесть БПЛА перехвачено над территорией краснодарского края, а также четыре перехвачены над временно оккупированным Крымом.

Кроме того, они сообщают, что якобы уничтожили в акватории Черного моря два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.

А уже утром, утверждает мо рф, беспилотник якобы уничтожен над территорией республики северная осетия-алания. А позже - еще один над территорией белгородской области рф.

Как сообщает российский телеграм-канал Shot, атаковать северную осетию "попытались впервые". Указано, что "сегодня утром в небе над республикой было сбито три БПЛА", хотя мо рф сообщило об одном. "Беспилотники сбили в моздоке, их целью был военный аэродром. По уточненным данным, на территории республики зафиксированы незначительные разрушения и возгорания", - сообщил телеграм-канал.

Напомним

Во временно оккупированном Крыму ночью 8 июня прогремели взрывы.