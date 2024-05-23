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Південна Корея виділяє рекордні 19 млрд дол. на виробництво чіпів

Південна Корея виділяє рекордні 19 млрд дол. на виробництво чіпів

Київ • УНН

 • 19379 перегляди

Південна Корея оприлюднила пакет стимулів на суму 19 мільярдів доларів для підтримки своєї мікропроцесорної індустрії та підвищення конкурентоспроможності Samsung Electronics і SK Hynix.

Південна Корея представила пакет стимулів на суму 19 мільярдів доларів для підтримки свого сектора виробництва чіпів, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, таке рішення є благом Samsung Electronics Co. і SK Hynix Inc., оскільки вони намагаються залишатися попереду в індустрії, що стає все більш конкурентою.

Програма на 26 трлн вон включає фінансову підтримку у 17 трлн вон для певних інвестицій, а також податкові пільги, ідеться в заяві канцелярії президента країни. Загальна сума більш ніж удвічі перевищує суму в 10 трильйонів, яку міністр фінансів країни Чхве Сан Мок пропонував менше двох тижнів тому.

Акції Samsung та SK Hynix на тлі цих новин закрилися зростанням приблизно на 1%.

Рекордна програма послідувала за закликами підтримати місцеву індустрію чіпів, на тлі того, як уряди від США до Китаю витрачають мільярди на залучення та просування виробничих проектів таких компаній, як Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. і Intel Corp. 

Як зазначається, таке зростання витрат прискорюється, на тлі того, як напруженість між Вашингтоном та Пекіном загрожує утруднити постачання компонентів, критично важливих для для більшості сучасних пристроїв та збройних сил.

Bloomberg: компанії можуть відключити верстати для чіпів, якщо Китай вторгнеться на Тайвань22.05.24, 04:52 • 109582 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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