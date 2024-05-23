Южная Корея выделяет рекордные 19 млрд долл. на производство чипов

Южная Корея представила пакет стимулов на сумму 19 миллиардов долларов для поддержки своего сектора производства чипов, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, такое решение является благом Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc., поскольку они стараются оставаться впереди в индустрии, которая становится все более конкурентной.

Программа на 26 трлн вон включает финансовую поддержку в 17 трлн вон для определенных инвестиций, а также налоговые льготы, говорится в заявлении канцелярии президента страны. Общая сумма более чем вдвое превышает сумму в 10 триллионов, которую министр финансов страны Чхве Сан Мок предлагал менее двух недель назад.

Акции Samsung и SK Hynix на фоне этих новостей закрылись ростом примерно на 1%.

Рекордная программа последовала за призывами поддержать местную индустрию чипов, на фоне того, как правительства от США до Китая тратят миллиарды на привлечение и продвижение производственных проектов таких компаний, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Intel Corp.

Как отмечается, такой рост расходов ускоряется, на фоне того, как напряженность между Вашингтоном и Пекином угрожает затруднить поставки компонентов, критически важных для большинства современных устройств и вооруженных сил.

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