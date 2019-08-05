Питання політв'язнів обговорять під час візиту Зеленського до Туреччини - Чубаров

“Під час візиту буде обговорюватися дуже широке коло питань: починаючи від взаємодій у військовій сфері й завершуючи співпрацею в питаннях звільнення політв’язнів, забезпечення прав людини на окупованих територіях. Я не сумніваюся, що Україна буде в цьому отримувати підтримку турецької держави на всіх міжнародних майданчиках”, — сказав Чубаров.

Чубаров додав, що нова влада продовжує розглядати Туреччину, як стратегічного партнера і союзника.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Туреччини 7-8 серпня. Разом з ним також поїде один з лідерів кримських татар Мустафа Джемілєв.