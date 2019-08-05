Джемілєв поїде із Зеленським до Ердогана
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв поїде з Президентом України Володимиром Зеленським у Туреччину і зустрінеться з турецьким лідером Раджеп Тайіпом Ердоганом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.
"Будемо продовжувати обговорення поглиблення стратегічного партнерства, збільшення торгового обороту наших країн. Реалізація торгових відносин - документ на стадії підписання. Треба подякувати Ердогану за його тверду позицію щодо невизнання анексії Криму", - сказав Джемілєв.
Він додав, що подякує Ердогану за незмінну позицію щодо анексії Криму.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський поїде до Туреччини з офіційним візитом, де зустрінеться з президентом Туреччини Ердоганом і Вселенським Патріархом.