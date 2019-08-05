Джемилев поедет с Зеленским к Эрдогану
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Лидер крымских татар Мустафа Джемилев поедет с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Турцию и встретиться с турецким лидером Раджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
“Будем продолжать обсуждение углубления стратегического партнерства, увеличения торгового оборота наших стран. Реализация торговых отношений - документ на стадии подписания. Надо выразить благодарность Эрдогану за его твердую позицию по непризнанию аннексии Крыма”, - сказал Джемилев.
Он добавил, что поблагодарит Эрдогана за неизменную позицию по аннексии Крыма.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский поедет в Турцию с официальным визитом, где встретиться с президентом Турции Эрдоганом и Вселенским Патриархом.