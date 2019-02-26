Після застереження Путіна російське телебачення перераховує ядерні мішені в США

Серед мішеней — Пентагон і президентська резиденція у Кемп-Девіді, штат Мериленд.

Повідомлення транслювалося в неділю ввечері, після того, як президент Володимир Путін заявив, що Москва готова до чогось на зразок “кубинської ракетної кризи”, якщо Сполучені Штати хочуть цього.

Путін заявив, що Росія буде змушена відповісти розміщенням гіперзвукових ядерних ракет на підводних човнах біля вод США — у відповідь на побоювання, що Сполучені Штати можуть розгорнути ядерні ракети середнього радіусу дії в Європі.

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У вечірній недільній передачі Дмитро Кисельов, ведучий головного щотижневого телевізійного шоу Росії “Вести недели”, показав карту Сполучених Штатів і визначив кілька мішеней, у які, за його словами, Москва хотіла б поцілити в разі ядерної війни.

Мішені, які Кисельов назвав президентськими чи військовими командними центрами США, також включали Fort Ritchie, військовий навчальний центр у штаті Мериленд, закритий у 1998 році, McClellan, базу ВПС США в Каліфорнії, закриту в 2001 році, і Jim Creek, військово-морську базу у штаті Вашингтон.

“Зараз ми нікому не погрожуємо, але якщо таке розгортання відбудеться, наша відповідь буде миттєвою”, — сказав Кисельов.

Як повідомляв УНН, Сполучені Штати заявляють, що не мають безпосередніх планів розгортання ракет у Європі і відхилили застереження Путіна як пропагандистські. У даний час США не мають наземних ядерних ракет середньої дальності, які могли б розмістити в Європі.