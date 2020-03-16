Після засідання уряду Шмигаль пішов на зустріч з керівниками фракцій і Президентом - нардеп

КИЇВ. 16 березня. УНН. Після засідання Кабінету міністрів України, прем’єр-міністр Денис Шмигаль відправився на зустріч з керівниками фракцій і Президентом Володимиром Зеленським. Про це в Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який присутній на засіданні уряду, передає УНН.