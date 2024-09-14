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Після ворожого обстрілу Херсона від травм помер 60-річний чоловік

Після ворожого обстрілу Херсона від травм помер 60-річний чоловік

Київ • УНН

 • 21080 перегляди

У Херсоні від травм, отриманих під час російського обстрілу, помер 60-річний місцевий житель. Окупанти продовжують атакувати цивільних у місті та передмісті, є й інші постраждалі.

Від травм, отриманих в результаті російського обстрілу Херсона, помер 60-річний місцевий житель. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

Він написав, що через російські обстріли загинув житель Херсона.

60-річний чоловік, який сьогодні вдень отримав важкі травми, помер у лікарні. Медики робили все можливе, аби врятувати його життя

- написав Прокудін.

Нагадаємо

Раніше начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомляв про ворожий обстріл у Дніпровському районі міста. До лікарні у важкому стані потрапив чоловік, який на момент обстрілу перебував у автівці.

А у передмісті Херсона, Антонівці, 47-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу. Потерпілий звернувся до медиків з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням, наразі проходить обстеження.

Окрім того, у Херсоні окупанти скинули вибухівку з дрона на 32-річного чоловіка. В селищі Велетенське обстріляли 66-річну жінку. Обидва постраждалі отримали травми, їм надано медичну допомогу.

Через російський обстріл загинули троє працівників сільгосппідприємства на Запоріжжі14.09.24, 18:35 • 49022 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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