После вражеского обстрела Херсона от травм скончался 60-летний мужчина
Киев • УНН
В Херсоне от травм, полученных во время российского обстрела, умер 60-летний местный житель. Оккупанты продолжают атаковать гражданских в городе и пригороде, есть и другие пострадавшие.
От травм, полученных в результате российского обстрела Херсона, умер 60-летний местный житель. Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Он написал, что из-за российских обстрелов погиб житель Херсона.
60-летний мужчина, который сегодня днем получил тяжелые травмы, умер в больнице. Медики делали все возможное, чтобы спасти его жизнь
Напомним
Ранее начальник Херсонской МВА Роман Мрочко сообщал о вражеском обстреле в Днепровском районе города. В больницу в тяжелом состоянии попал мужчина, который на момент обстрела находился в машине.
А в пригороде Херсона, Антоновке, 47-летний мужчина получил ранения в результате вражеского обстрела. Пострадавший обратился к медикам с минно-взрывной травмой и осколочным ранением, сейчас проходит обследование.
Кроме того, в Херсоне оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 32-летнего мужчину. В поселке Великанское обстреляли 66-летнюю женщину. Оба пострадавших получили травмы, им оказана медицинская помощь.
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