После вражеского обстрела Херсона от травм скончался 60-летний мужчина

От травм, полученных в результате российского обстрела Херсона, умер 60-летний местный житель. Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Он написал, что из-за российских обстрелов погиб житель Херсона.

60-летний мужчина, который сегодня днем получил тяжелые травмы, умер в больнице. Медики делали все возможное, чтобы спасти его жизнь - написал Прокудин.

Напомним

Ранее начальник Херсонской МВА Роман Мрочко сообщал о вражеском обстреле в Днепровском районе города. В больницу в тяжелом состоянии попал мужчина, который на момент обстрела находился в машине.

А в пригороде Херсона, Антоновке, 47-летний мужчина получил ранения в результате вражеского обстрела. Пострадавший обратился к медикам с минно-взрывной травмой и осколочным ранением, сейчас проходит обследование.

Кроме того, в Херсоне оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 32-летнего мужчину. В поселке Великанское обстреляли 66-летнюю женщину. Оба пострадавших получили травмы, им оказана медицинская помощь.

Через російський обстріл загинули троє працівників сільгосппідприємства на Запоріжжі