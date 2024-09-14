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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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После вражеского обстрела Херсона от травм скончался 60-летний мужчина

После вражеского обстрела Херсона от травм скончался 60-летний мужчина

Киев  •  УНН

14 сентября 2024, 17:33  •  8828 просмотра

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В Херсоне от травм, полученных во время российского обстрела, умер 60-летний местный житель. Оккупанты продолжают атаковать гражданских в городе и пригороде, есть и другие пострадавшие.

От травм, полученных в результате российского обстрела Херсона, умер 60-летний местный житель. Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Он написал, что из-за российских обстрелов погиб житель Херсона.

60-летний мужчина, который сегодня днем получил тяжелые травмы, умер в больнице. Медики делали все возможное, чтобы спасти его жизнь

- написал Прокудин.

Напомним

Ранее начальник Херсонской МВА Роман Мрочко сообщал о вражеском обстреле в Днепровском районе города. В больницу в тяжелом состоянии попал мужчина, который на момент обстрела находился в машине.

А в пригороде Херсона, Антоновке, 47-летний мужчина получил ранения в результате вражеского обстрела. Пострадавший обратился к медикам с минно-взрывной травмой и осколочным ранением, сейчас проходит обследование.

Кроме того, в Херсоне оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 32-летнего мужчину. В поселке Великанское обстреляли 66-летнюю женщину. Оба пострадавших получили травмы, им оказана медицинская помощь.

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