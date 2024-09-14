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47-річний чоловік поранений під час обстрілу передмістя Херсона

47-річний чоловік поранений під час обстрілу передмістя Херсона

Київ • УНН

 • 26263 перегляди

У передмісті Херсона, Антонівці, 47-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу. Потерпілий звернувся до медиків з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням, наразі проходить обстеження.

У Антонівці Херсонської області 47-річний чоловік отримав поранення внаслідок обстрілу з боку російських військ, повідомив у суботу голова МВА Роман Мрочко, передає УНН

До медиків звернувся 47-річний чоловік.В Антонівці він потрапив під ворожий обстріл і отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення

- написав Мрочко у Telegram. 

За його словами, наразі лікарі дообстежують потерпілого.

Раніше повідомлялось, що 13 вересня російські війська обстріляли кілька населених пунктів Херсонської області. Пошкоджено навчальний заклад, лікарню, житлові будинки та автомобілі. Загинула одна людина, семеро поранені.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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