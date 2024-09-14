47-летний мужчина ранен во время обстрела пригорода Херсона
Киев • УНН
В пригороде Херсона, Антоновке, 47-летний мужчина получил ранения в результате вражеского обстрела. Пострадавший обратился к медикам с минно-взрывной травмой и осколочным ранением, сейчас проходит обследование.
В Антоновке Херсонской области 47-летний мужчина получил ранения в результате обстрела со стороны российских войск, сообщил в субботу глава МВА Роман Мрочко, передает УНН.
К медикам обратился 47-летний мужчина, в Антоновке он попал под вражеский обстрел и получил минно-взрывную травму и осколочное ранение
По его словам, сейчас врачи дообследуют пострадавшего.
Ранее сообщалось, что 13 сентября российские войска обстреляли несколько населенных пунктов Херсонской области. Повреждены учебное заведение, больница, жилые дома и автомобили. Погиб один человек, семеро ранены.