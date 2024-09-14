російські військові атакували цивільних у Херсонській області
Київ • УНН
У Херсоні окупанти скинули вибухівку з дрона на 32-річного чоловіка. В селищі Велетенське обстріляли 66-річну жінку. Обидва постраждалі отримали травми, їм надано медичну допомогу.
російські військові у Херсоні скинули вибухівку із дрона на цивільного чоловіка. Окрім того, обстріляли селище Велетенське. Про це повідомила Херсонська ОВА, передає УНН.
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Повідомляється, що у Дніпровському районі Херсона окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного.
32-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та контузію. Також медики діагностували в нього гостру реакцію на стрес. Постраждалому надали необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.
Додамо
Окрім того, російські військові обстріляли селище Велетенське.
Під ворожий удар потрапила 66-річна жінка. В неї вибухова та черепно-мозкова травми, струс головного мозку, а також уламкове поранення тім'яної ділянки. Лікарі надали потерпілій медичну допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.
Нагадаємо
російські війська обстріляли сільськогосподарське підприємство в Гуляйпільській громаді Запорізької області. Внаслідок атаки загинули троє співробітників підприємства.
На Херсонщині на російській міні підірвався 67-річний чоловік - ОВА 12.09.24, 18:31 • 17522 перегляди