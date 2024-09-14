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російські військові атакували цивільних у Херсонській області

російські військові атакували цивільних у Херсонській області

Київ • УНН

 • 34160 перегляди

У Херсоні окупанти скинули вибухівку з дрона на 32-річного чоловіка. В селищі Велетенське обстріляли 66-річну жінку. Обидва постраждалі отримали травми, їм надано медичну допомогу.

російські військові у Херсоні скинули вибухівку із дрона на цивільного чоловіка. Окрім того, обстріляли селище Велетенське. Про це повідомила Херсонська ОВА, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що у Дніпровському районі Херсона окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного.

32-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та контузію. Також медики діагностували в нього гостру реакцію на стрес. Постраждалому надали необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Додамо

Окрім того, російські військові обстріляли селище Велетенське.

Під ворожий удар потрапила 66-річна жінка. В неї вибухова та черепно-мозкова травми, струс головного мозку, а також уламкове поранення тім'яної ділянки. Лікарі надали потерпілій медичну допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.

Нагадаємо

російські війська обстріляли сільськогосподарське підприємство в Гуляйпільській громаді Запорізької області. Внаслідок атаки загинули троє співробітників підприємства.

На Херсонщині на російській міні підірвався 67-річний чоловік - ОВА 12.09.24, 18:31 • 17522 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Війна

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