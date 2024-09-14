российские военные атаковали гражданских в Херсонской области
Киев • УНН
В Херсоне оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 32-летнего мужчину. В поселке Великанское обстреляли 66-летнюю женщину. Оба пострадавших получили травмы, им оказана медицинская помощь.
российские военные в Херсоне сбросили взрывчатку с дрона на гражданского. Кроме того, обстреляли поселок Великанское. Об этом сообщила Херсонская ОГА, передает УНН.
Детали
Сообщается, что в Днепровском районе Херсона оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданского.
32-летний мужчина получил минно-взрывную травму и контузию. Также медики диагностировали у него острую реакцию на стресс. Пострадавшему оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Добавим
Кроме того, российские военные обстреляли поселок Великанское.
Под вражеский удар попала 66-летняя женщина. У нее взрывная и черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, а также осколочное ранение теменной области. Врачи оказали пострадавшей медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась.
Напомним
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