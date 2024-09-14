российские военные атаковали гражданских в Херсонской области

российские военные в Херсоне сбросили взрывчатку с дрона на гражданского. Кроме того, обстреляли поселок Великанское. Об этом сообщила Херсонская ОГА, передает УНН.

Детали

Сообщается, что в Днепровском районе Херсона оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданского.

32-летний мужчина получил минно-взрывную травму и контузию. Также медики диагностировали у него острую реакцию на стресс. Пострадавшему оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Добавим

Кроме того, российские военные обстреляли поселок Великанское.

Под вражеский удар попала 66-летняя женщина. У нее взрывная и черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, а также осколочное ранение теменной области. Врачи оказали пострадавшей медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

Напомним

российские войска обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Гуляйпольской громаде Запорожской области. В результате атаки погибли трое сотрудников предприятия.

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