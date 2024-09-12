На Херсонщине на российской мине подорвался 67-летний мужчина - ОВА
Киев • УНН
На Херсонщине в Бериславе 67-летний местный житель подорвался на российской мине. Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и призвал не посещать опасные зоны.
На Херсонщине, в Бериславе, на российской мине подорвался 67-летний мужчина. Об этом рассказал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
В Бериславе на российской мине подорвался местный житель. 67-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате детонации взрывчатки. Мои соболезнования родным и близким погибшего
Он призвал местных не посещать зоны, которые до сих пор не обследовали саперы и сообщать в спецслужбы о любых подозрительных предметах.
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