На Херсонщині на російській міні підірвався 67-річний чоловік - ОВА
Київ • УНН
На Херсонщині у Бериславі 67-річний місцевий житель підірвався на російській міні. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що чоловік отримав травми, несумісні з життям, та закликав не відвідувати небезпечні зони.
На Херсонщині, у Бериславі, на російській міні підірвався 67-річний чоловік. Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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У Бериславі на російській міні підірвався місцевий житель.Внаслідок детонації вибухівки 67-річний чоловік дістав травми, несумісні з життям. Мої співчуття рідним та близьким загиблого
Він закликав місцевих не відвідувати зони, які досі не обстежили сапери та повідомляти до спецслужб про будь-які підозрілі предмети.
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