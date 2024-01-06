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Після відновлення та стабілізації погодних умов: Синєгубов розповів, коли рф може відновити наміри щодо наступу на Куп’янщині

Після відновлення та стабілізації погодних умов: Синєгубов розповів, коли рф може відновити наміри щодо наступу на Куп’янщині

Київ • УНН

 • 35481 перегляди

Російський наступ на Куп'янському напрямку сповільнився, але може посилитися, як тільки покращиться погода, повідомив Синєгубов.

Наразі на Куп'янському напрямку фіксується уповільнення наступальних дій російських військ, але після відновлення та стабілізації погодних умов ворог може відновити тут активні наступальні дії, розповів в ефірі телемарафону у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

Як зазначив Синєгубов, ситуація на Куп'янському напрямку протягом останньої доби не змінилася. За його словами, ворог наступає на цьому напрямку, веде активні штурмові дії. Лише за минулу добу бійці ЗСУ відбили 7 ворожих штурмових атак.

Наступ ворога (на Куп’янському напрямку - ред.) трохи сповільнився. Це пов’язано з тим, що наші Збройні сили завдають їм досить великого ураження, і вони мають відходити і відновлювати свої втрати. Такий наступ йде постійно і хвилями

- зазначив голова ОВА.

Він наголосив, що після відновлення та стабілізації погодних умов ворог може відновити активні наступальні дії на населений пункт Синьківка та Куп’янський район.

Зараз ми дійсно очікуємо, що після відновлення, після того, як стабілізуються погодні умови, ворог відновить свої наміри щодо наступу на населений пункт Синьківка, Куп’янський район тощо для того, щоб створити для себе умови для можливого блокування самого міста Куп'янська

- сказав Синєгубов.

"Однак наразі його намагання, які йдуть вже понад 6 місяців, жодного результату для росіян не принесли. Втрати території нами не допущено. Дійсно, дещо було збільшено "сіру зону", але це об’єктивні дані, оскільки розширився плацдарм ведення активних бойових дій. Говорити про якісь глобальні штурмові дії наразі немає підстав", - додав Синєгубов.

Доповнення

Синєгубов зазначив, що влада працює у цілодобовому режимі над зведенням фортифікаційних споруд в області. Попри погодні умови. Є два основні напрямки – Куп'янський і Лиманський.

Окрім того, він наголосив, що на Харківщині продовжують готуватися до можливих блекаутів, через обстріли армії рф.

У Харкові та по області розгорнуто близько 1000 "пунктів незламності".

"Ми проводимо всі необхідні наради для координації всіх сил наших для того, щоб усе працювало у режимі повної готовності, щоб реагувати на ті виклики, які ми можливо будемо мати у зв’язку російськими обстрілами нашої енергетичної системи. Наразі вона працює стабільно", – резюмував очільник ОВА.

Нагадаємо

Нещодавно видання The Telegraph повідомило, посилаючись на власні джерела, що, імовірно, Україна готується до відновлення російського наступу поблизу Харкова. "Можлива дата його початку 15 січня",- йшлося в матеріалі.

ISW повідомив про потенційну інтенсифікацію російських зусиль із захоплення Куп'янська.

Синєгубов заявляв, що поблизу Харківщини не спостерігається скупчення ворожих військ, що свідчить про те, що наразі ворог не готується до повторного наступу на цьому напрямку. Проте ситуація може в будь-який момент змінитися.

Речник Сухопутних військ ЗСУ спростував інформацію видання The Telegraph про новий наступ рф на Харківщину 05.01.24, 14:32 • 23467 переглядiв

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