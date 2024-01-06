После восстановления и стабилизации погодных условий: Синегубов рассказал, когда рф может возобновить намерения по наступлению на Купянщине

Сейчас на Купянском направлении фиксируется замедление наступательных действий российских войск, но после восстановления и стабилизации погодных условий враг может возобновить здесь активные наступательные действия, рассказал в эфире телемарафона в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

Как отметил Синегубов, ситуация на Купянском направлении в течение последних суток не изменилась. По его словам, враг наступает на этом направлении, ведет активные штурмовые действия. Только за минувшие сутки бойцы ВСУ отбили 7 вражеских штурмовых атак.

Наступление врага (на Купянском направлении - ред.) немного замедлилось. Это связано с тем, что наши Вооруженные силы наносят им достаточно большое поражение, и они должны отходить и восстанавливать свои потери. Такое наступление идет постоянно и волнами - отметил глава ОВА.

Он отметил, что после восстановления и стабилизации погодных условий враг может возобновить активные наступательные действия на населенный пункт Синьковка и Купянский район.

Сейчас мы действительно ожидаем, что после восстановления, после того, как стабилизируются погодные условия, враг возобновит свои намерения по наступлению на населенный пункт Синьковка, Купянский район и т.д. для того, чтобы создать для себя условия для возможного блокирования самого города Купянска - сказал Синегубов.

"Однако пока его попытки, которые идут уже более 6 месяцев, никакого результата для россиян не принесли. Потери территории нами не допущено. Действительно, несколько была увеличена "серая зона", но это объективные данные, поскольку расширился плацдарм ведения активных боевых действий. Говорить о каких-то глобальных штурмовых действиях пока нет оснований", - добавил Синегубов.

Дополнение

Синегубов отметил, что власть работает в круглосуточном режиме над возведением фортификационных сооружений в области. Несмотря на погодные условия. Есть два основных направления - Купянское и Лиманское.

Кроме того, он отметил, что в Харьковской области продолжают готовиться к возможным блэкаутам, из-за обстрелов армии рф.

В Харькове и по области развернуто около 1000 "пунктов несокрушимости".

"Мы проводим все необходимые совещания для координации всех сил наших для того, чтобы все работало в режиме полной готовности, чтобы реагировать на те вызовы, которые мы возможно будем иметь в связи российскими обстрелами нашей энергетической системы. Сейчас она работает стабильно", - резюмировал глава ОВА.

Напомним,

Недавно издание The Telegraph сообщило, ссылаясь на собственные источники, что, вероятно, Украина готовится к возобновлению российского наступления вблизи Харькова. "Возможная дата его начала 15 января",- говорилось в материале.

ISW сообщил о потенциальной интенсификации российских усилий по захвату Купянска.

Синегубов заявлял, что вблизи Харьковской области не наблюдается скопления вражеских войск, что свидетельствует о том, что сейчас враг не готовится к повторному наступлению на этом направлении. Однако ситуация может в любой момент измениться.

Представитель Сухопутных войск ВСУ опроверг информацию издания The Telegraph о новом наступлении рф на Харьковщину