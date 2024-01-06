После восстановления и стабилизации погодных условий: Синегубов рассказал, когда рф может возобновить намерения по наступлению на Купянщине
Российское наступление на Купянском направлении замедлилось, но может усилиться, как только улучшится погода, сообщил Синегубов.
Уничтожают врага при любых условиях: Залужный показал боевую работу расчета гаубицы М777
Украинская артиллерия, используя гаубицы М777, поражает врага при любой погоде, как показано на видео Главнокомандующего ВСУ Залужного.
Чиновника заподозрили в махинациях с землей возле Буковеля
Чиновника Госгеокадастра подозревают в незаконной передаче в частную собственность земель государственного лесного участка вблизи горнолыжного курорта "Буковель". Стоимость земли составляла 17 миллионов гривен.
"Мобилизация" стала словом 2023 года в Украине
"Мобилизация" стало словом года в Украине 2023 года.
российские войска могут активизировать усилия относительно Купянска в ближайшие недели - ISW
ISW сообщает о потенциальной интенсификации российских усилий по захвату Купянска (Харьковская область).
В Броварах в одном из домов нашли мертвыми трех человек - мэр
Три человека были найдены мертвыми в доме в Броварах; причины остаются неизвестными, ожидается судебно-медицинская экспертиза.
Количество жертв землетрясения в Японии превысило 100 человек
Более 100 погибших, 211 пропавших без вести в Исикаве, Япония, после землетрясения; спасатели пытаются помочь изолированным районам.
Донецкая область за сутки подверглась 15 вражеским атакам - полиция
Донецкая область за сутки выдержала 15 обстрелов, в результате которых были повреждены школа, дома, предприятие и ранен один человек. Российские оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов из артиллерии и ракетами
Дефицита электроэнергии и графиков отключений нет - Минэнерго
Энергосистема Украины не испытывает дефицита электроэнергии и не внедряет графики отключений, хотя морозы могут стать проблемой для энергетических компаний.
Зеленский ожидает от Запада решения для использования замороженных активов рф для поддержки Украины
Зеленский призывает как можно быстрее создать правовую базу для использования 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для помощи Украине. Он называет это справедливым ответом на российскую агрессию.