Після удару рф на Полтавщині рятувальники врятували з-під завалів цуценят
Київ • УНН
У Миргородському районі з-під завалів зруйнованої будівлі врятували чотирьох цуценят після ворожого обстрілу. Тварин знайшли завдяки їхньому скавулінню, а згодом до них приєдналася мати, яка ховалася неподалік.
У Миргородському районі Полтавської області рятувальники дістали з-під завалів чотирьох цуценят, які опинилися під уламками зруйнованої будівлі після ворожого обстрілу. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в області, передає УНН.
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Під час розбору будівлі надзвичайники почули жалібне скавуління.
"Прислухавшись, вони зрозуміли, що під завалом знаходяться живі істоти, тож негайно розпочали рятувальну операцію", - ідеться у повідомленні.
За кілька хвилин рятувальники дістали з-під завалу чотирьох цуценят. Невдовзі до них прибігла їхня мати, яка ховалася неподалік від страху.
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