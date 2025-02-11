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Після удару рф на Полтавщині рятувальники врятували з-під завалів цуценят

Після удару рф на Полтавщині рятувальники врятували з-під завалів цуценят

Київ • УНН

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У Миргородському районі з-під завалів зруйнованої будівлі врятували чотирьох цуценят після ворожого обстрілу. Тварин знайшли завдяки їхньому скавулінню, а згодом до них приєдналася мати, яка ховалася неподалік.

У Миргородському районі Полтавської області рятувальники дістали з-під завалів чотирьох цуценят, які опинилися під уламками зруйнованої будівлі після ворожого обстрілу. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в області, передає УНН

Деталі

Під час розбору будівлі надзвичайники почули жалібне скавуління.

"Прислухавшись, вони зрозуміли, що під завалом знаходяться живі істоти, тож негайно розпочали рятувальну операцію", - ідеться у повідомленні.

За кілька хвилин рятувальники дістали з-під завалу чотирьох цуценят. Невдовзі до них прибігла їхня мати, яка ховалася неподалік від страху.

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Нагадаємо

На Харківщині, розбираючи завали після ворожої атаки, надзвичайники натрапили на домашнього котика, якого врятували.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

СуспільствоВійна
poltavaПолтава
kharkivХарків

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