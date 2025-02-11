После удара рф в Полтавской области спасатели спасли из-под завалов щенков
Киев • УНН
В Миргородском районе из-под завалов разрушенного здания спасли четырех щенков после вражеского обстрела. Животных нашли благодаря их скулению, а впоследствии к ним присоединилась мать, которая пряталась неподалеку.
В Миргородском районе Полтавской области спасатели достали из-под завалов четырех щенков, которые оказались под обломками разрушенного здания после вражеского обстрела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в области, передает УНН.
Детали
Во время разбора здания чрезвычайники услышали жалобное скуление.
"Прислушавшись, они поняли, что под завалом находятся живые существа, поэтому немедленно начали спасательную операцию", - говорится в сообщении.
За несколько минут спасатели достали из-под завала четырех щенков. Вскоре к ним прибежала их мать, которая пряталась неподалеку от страха.
Напомним
В Харьковской области, разбирая завалы после вражеской атаки, чрезвычайники наткнулись на домашнего котика, которого спасли.