Після того, як європейські банки "пограбували" Іванішвілі: мер Тбілісі заявив, що закрив свої закордонні рахунки
Київ • УНН
Каха Каладзе заявив, що не довіряє європейським банкам після "пограбування" Іванішвілі. Згідно з декларацією, мер Тбілісі вивів кошти з іноземних банків ще минулого року.
Мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що більше не довіряє європейським банкам після того, як вони пограбували Бідзіну Іванішвілі, і закрив свої закордонні рахунки, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".
"Не турбуйтесь за мене. Я не нервуюсь, а чому ви нервуєтеся?" - сказав Каладзе журналістам.
Також він сказав, що не в курсі, чи застосовані щодо нього американські санкції.
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Згідно з декларацією, опублікованою на початку цього року, Каладзе має рахунки лише у грузинських банках. Це означає, що він вивів кошти із іноземних банків ще торік.
У торішній декларації (з даними за 2022 рік) зазначався рахунок в італійському банку Intesa Sanpaolo, на якому було розміщено кошти у розмірі 4,2 млн доларів. Ще роком раніше у Каладзе був рахунок у швейцарському банку Julius Baer, де зберігалося 3,7 млн євро та 765 тисяч доларів.
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