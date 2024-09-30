Після того, як європейські банки "пограбували" Іванішвілі: мер Тбілісі заявив, що закрив свої закордонні рахунки

Мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що більше не довіряє європейським банкам після того, як вони пограбували Бідзіну Іванішвілі, і закрив свої закордонні рахунки, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

"Не турбуйтесь за мене. Я не нервуюсь, а чому ви нервуєтеся?" - сказав Каладзе журналістам.

Також він сказав, що не в курсі, чи застосовані щодо нього американські санкції.

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Згідно з декларацією, опублікованою на початку цього року, Каладзе має рахунки лише у грузинських банках. Це означає, що він вивів кошти із іноземних банків ще торік.

У торішній декларації (з даними за 2022 рік) зазначався рахунок в італійському банку Intesa Sanpaolo, на якому було розміщено кошти у розмірі 4,2 ​​млн доларів. Ще роком раніше у Каладзе був рахунок у швейцарському банку Julius Baer, ​​де зберігалося 3,7 млн ​​євро та 765 тисяч доларів.

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