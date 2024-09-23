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Кобахідзе заявив у Нью-Йорку про "змову" проти Грузії

Кобахідзе заявив у Нью-Йорку про "змову" проти Грузії

Київ • УНН

 • 29601 перегляди

Іраклій Кобахідзе заявив про спробу покарати грузинський народ за підтримку "Грузинської мрії". Він звинуватив західні країни у шантажі та санкціях проти Бідзіни Іванішвілі, назвавши це тиском на національні інтереси Грузії.

Прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе тим часом знову заявив у бесіді з журналістами у Нью-Йорку про міжнародну змову проти Грузії, передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".

"Покровителі радикальної опозиції хочуть покарати грузинський народ із єдиної причини: грузинський народ твердо підтримує "Грузинську мрію" та відмовляється від радикальної опозиції, колективного "Національного руху", - сказав Кобахідзе.

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Зі слів прем'єра випливає, що грузинський народ намагаються покарати через Бідзіну Іванішвілі, запроваджуючи проти нього санкції.

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"Ви знаєте, що він уже перебуває під санкціями де-факто, у нього в Європі заморожено 2 мільярди доларів США. Але зараз шантаж продовжується в іншій формі, ви чуєте погрози запровадити формальні санкції. У жодному разі. У жодному разі ці люди не досягнуть своєї мети. Ми всі знаємо, яка їх мета – вони хочуть змусити Бідзіну Іванішвілі зробити крок, який суперечить національним інтересам Грузії. Цей шантаж не матиме успіху", - сказав Кобахідзе.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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