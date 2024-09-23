Кобахидзе заявил в Нью-Йорке о "заговоре" против Грузии
Киев • УНН
Ираклий Кобахидзе заявил о попытке наказать грузинский народ за поддержку «Грузинской мечты». Он обвинил западные страны в шантаже и санкциях против Бидзины Иванишвили, назвав это давлением на национальные интересы Грузии.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе тем временем вновь заявил в беседе с журналистами в Нью-Йорке о международном заговоре против Грузии, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузии».
«Покровители радикальной оппозиции хотят наказать грузинский народ по единственной причине: грузинский народ твердо поддерживает «Грузинскую мечту» и отказывается от радикальной оппозиции, коллективного «Национального движения», - сказал Кобахидзе.
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Из слов премьера следует, что грузинский народ пытаются наказать через Бидзину Иванишвили, вводя против него санкции.
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«Вы знаете, что он уже находится под санкциями де-факто, у него в Европе заморожено 2 миллиарда долларов США. Но сейчас шантаж продолжается в другой форме, вы слышите угрозы ввести формальные санкции. Ни в коем случае. Ни в коем случае эти люди не достигнут своей цели. Мы все знаем, какова их цель - они хотят заставить Бидзину Иванишвили сделать шаг, который противоречит национальным интересам Грузии. Этот шантаж не будет иметь успеха», - сказал Кобахидзе.
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