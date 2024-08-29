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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Конституционный суд Грузии начал рассмотрение исков против закона об иноагентах: детали

Конституционный суд Грузии начал рассмотрение исков против закона об иноагентах: детали

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 18:23  •  609 просмотра

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КС Грузии начал рассмотрение исков против закона об иноагентах от президента, НПО, оппозиции и медиа. Истцы считают, что закон противоречит Конституции и препятствует деятельности общественных организаций и СМИ.

Конституционный суд (КС) Грузии начал рассмотрение исков против закона об иноагентах, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

В одно производство объединены обращения:

президента Грузии Саломе Зурабишвили,

более сотни неправительственных организаций,

38 оппозиционных депутатов парламента Грузии,

двух медиаорганизаций, специализирующихся на журналистских расследованиях.

Одновременно 29 августа в КС поступил пятый иск против закона об иноагентах. Его направила "Ассоциация юридических фирм Грузии". Пока иск не зарегистрирован, объединить его с другими невозможно. Суд решил позже обсудить его дополнительно, но без устных слушаний.

Все истцы считают, что закон противоречит различным положениям Конституции Грузии, "вызывает стигматизацию общественных организаций и СМИ, препятствует их деятельности" и в конечном итоге может привести к их ликвидации.

А обращение президента касается статьи об интеграции Грузии в ЕС и НАТО. В основном законе страны она появилась несколько лет назад. До сих пор суду еще никогда не приходилось обсуждать ее выполнение.

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Истцы также просят приостановить действие закона до принятия окончательного решения.

"Сегодня состоится заседание, где будут обсуждаться спорные нормы относительно прав, охраняемых конституцией, а также у нас будет обсуждение предложений, которые стороны выдвинули на данном этапе", - сказал судья КС Георгий Тевдорашвили в комментарии журналистам перед заседанием.

Дело рассматривается пленумом Конституционного суда Грузии. Один из девяти членов коллегии отсутствует по состоянию здоровья.

Президента на заседании представляют, в частности, политик Эка Беселия и бывший заместитель омбудсмена Георгий Бурджанадзе. Аргументы оппозиции озвучат депутаты Анна Нацвлишвили и Тамар Кордзая. Иск НПО представят бывшие судьи КС Кетеван Иремадзе и Георгий Давитули, а медиаорганизаций - редактор сайта Mtisambebi.ge Гела Мтивлишвили.

Ответчик по делу - парламент Грузии. По информации телекомпании Pirveli, позиции "Грузинской мечты" должны были отстаивать депутаты Анри Оханашвили (председатель юридического комитета) и Тенгиз Шарманашвили. Они являются соавторами спорного закона. На сегодняшнем заседании депутаты не появились. Юристы парламентского аппарата разъяснили, что они появятся, если это будет нужно.

Также известно, что в статусе "друга суда" свои аргументы предоставит аппарат Народного защитника Грузии. Омбудсмен считает, что в нынешнем виде действовать закон не должен и его необходимо как минимум изменить с учетом рекомендаций международных партнеров.

СМИ называют процесс историческим.

"Вопрос такой важности, как то, что обсудят сегодня, в практике Конституционного суда еще не было. Сегодня Конституционный суд решит, попадем ли мы в список недемократических государств, таких как россия, беларусь, Боливия, Эквадор, Куба, Намибия, Венесуэла, Камбоджа, Уганда, Китай, Индия. Если Конституционный суд не приостановит действие этого закона, мы окажемся в списке таких стран. Я ожидаю, что судьи Конституционного суда не уступят свою родину, чтобы превратить нас в одну из несостоявшихся и изолированных стран. Мы имеем неопровержимые доказательства того, что этот закон противоречит законодательству ЕС", - заявила журналистам Кордзая перед заседанием.

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Минюст Грузии тем временем уже запустил процедуру регистрации в реестре организаций, выражающих интересы иностранной силы для НПО и СМИ с зарубежными грантами. Этап подачи заявлений на регистрацию продлится до конца августа, после чего воздержавшихся грозят штрафовать на 25 тысяч лари.

Закон предусматривает создание специального реестра и объявляет проводниками иностранных интересов неправительственные и медийные организации, которые получают зарубежные гранты только на основании самого факта финансирования. Он официально вступил в силу 1 августа.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск 15 июля. По ее мнению, закон, в частности, противоречит 78 статье Конституции Грузии, согласно которой все ветви власти в рамках своих компетенций должны делать все возможное для интеграции страны в ЕС и НАТО.

Евросоюз неоднократно предупреждал, что законопроект не соответствует рекомендациям по дальнейшему продвижению в ЕС. Дальнейшее развитие событий привело к тому, что Брюссель объявил о приостановке интеграции Грузии. В то же время США объявили о полном пересмотре отношений с Грузией.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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