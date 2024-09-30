После того, как европейские банки "ограбили" Иванишвили: мэр Тбилиси заявил, что закрыл свои зарубежные счета

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что больше не доверяет европейским банкам после того, как они ограбили Бидзину Иванишвили, и закрыл свои зарубежные счета, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».

«Не беспокойтесь за меня. Я не нервничаю, а почему вы нервничаете?» - сказал Каладзе журналистам.

Также он сказал, что не в курсе, применены ли в отношении него американские санкции.

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Согласно декларации, опубликованной в начале этого года, Каладзе имеет счета только в грузинских банках. Это означает, что он вывел средства из иностранных банков еще в прошлом году.

В прошлогодней декларации (с данными за 2022 год) указывался счет в итальянском банке Intesa Sanpaolo, на котором были размещены средства в размере 4,2 млн долларов. Еще годом ранее у Каладзе был счет в швейцарском банке Julius Baer, где хранилось 3,7 млн евро и 765 тысяч долларов.

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