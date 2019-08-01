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Пілот винищувача, що розбився в Каліфорнії, загинув

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Пілот багатоцільового винищувача F/A-18E Super Hornet, що впав в середу в штаті Каліфорнія, загинув. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter ВМС США.

"ВМС підтвердили, що пілот F/A-18E загинув", - наголошується в заяві.

Літак впав на території національного парку Долина смерті, недалеко від бази ВМС США Чайна-Лейк.

Нагадаємо, під час авіакатастрофі сім відвідувачів парку постраждали.

База Чайна-Лейк розташована приблизно в 200 км на північ від Лос-Анджелеса.

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