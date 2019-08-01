Пілот винищувача, що розбився в Каліфорнії, загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Пілот багатоцільового винищувача F/A-18E Super Hornet, що впав в середу в штаті Каліфорнія, загинув. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter ВМС США.
"ВМС підтвердили, що пілот F/A-18E загинув", - наголошується в заяві.
Літак впав на території національного парку Долина смерті, недалеко від бази ВМС США Чайна-Лейк.
Нагадаємо, під час авіакатастрофі сім відвідувачів парку постраждали.
База Чайна-Лейк розташована приблизно в 200 км на північ від Лос-Анджелеса.