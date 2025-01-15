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Підтримував діяльність в Україні онлайн-казино, власниками якого є громадяни рф: затримано члена КРАІЛ

Підтримував діяльність в Україні онлайн-казино, власниками якого є громадяни рф: затримано члена КРАІЛ

Київ • УНН

 • 24311 перегляди

Правоохоронці затримали члена КРАІЛ за підозрою у сприянні діяльності російського онлайн-казино. Через його бездіяльність казино збирало дані про українських військових, які потрапляли до рф.

Правоохоронці затримали члена комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) за підозрою у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, що займалось відмиванням російських грошей. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДБР та Офіс Генерального прокурора.

Як повідомляється, затриманий - державний службовець категорії "А".  За даним правоохоронців, він разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі Інтернет.

У межах розслідування діяльності комерційної структури підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Внаслідок незаконного функціонування на території України цього онлайн-казино здійснювався збір інформації про клієнтів. Таким чином у розпорядженні держави-агресора були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань

- йдеться у заяві Офісу Генпрокурора.

Члену комісії повідомлено про підозру у пособництві державі-агресоруза (ст. 111-2 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо 

ДБР затримало Івана Рудого, голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, за підозрою у сприянні діяльності російського казино Pin Up.

Джерела УНН повідомляли, що у суді для Івана Рудого проситимуть запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

19 грудня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для очільника КРАІЛ у вигляді тримання під вартою без права на заставу. 

Додамо

УНН ще в 2022 році звертав увагу на бездіяльність КРАІЛ в контексті ще одного російського казино 1Xbet, яке намагалося проводити діяльність в Україні через ТОВ "Твоя беттінгова компанія" і якому КРАІЛ видав ліцензію. Тоді Комісія вперто не бачила російських зав’язків.

І лише після особистого втручання Президента Володимира Зеленського та Бюро економічної безпеки врешті-решт анулювали дозволи для роботи в Україні.

У 2023 році 1Xbet потрапив під санкції

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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