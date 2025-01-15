Підтримував діяльність в Україні онлайн-казино, власниками якого є громадяни рф: затримано члена КРАІЛ
Київ • УНН
Правоохоронці затримали члена КРАІЛ за підозрою у сприянні діяльності російського онлайн-казино. Через його бездіяльність казино збирало дані про українських військових, які потрапляли до рф.
Правоохоронці затримали члена комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) за підозрою у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, що займалось відмиванням російських грошей. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДБР та Офіс Генерального прокурора.
Як повідомляється, затриманий - державний службовець категорії "А". За даним правоохоронців, він разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі Інтернет.
У межах розслідування діяльності комерційної структури підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Внаслідок незаконного функціонування на території України цього онлайн-казино здійснювався збір інформації про клієнтів. Таким чином у розпорядженні держави-агресора були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань
Члену комісії повідомлено про підозру у пособництві державі-агресоруза (ст. 111-2 КК України).
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Нагадаємо
ДБР затримало Івана Рудого, голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, за підозрою у сприянні діяльності російського казино Pin Up.
Джерела УНН повідомляли, що у суді для Івана Рудого проситимуть запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
19 грудня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для очільника КРАІЛ у вигляді тримання під вартою без права на заставу.
Додамо
УНН ще в 2022 році звертав увагу на бездіяльність КРАІЛ в контексті ще одного російського казино 1Xbet, яке намагалося проводити діяльність в Україні через ТОВ "Твоя беттінгова компанія" і якому КРАІЛ видав ліцензію. Тоді Комісія вперто не бачила російських зав’язків.
І лише після особистого втручання Президента Володимира Зеленського та Бюро економічної безпеки врешті-решт анулювали дозволи для роботи в Україні.
У 2023 році 1Xbet потрапив під санкції.