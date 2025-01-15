Поддерживал деятельность в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются граждане рф: задержан член КРАИЛ
Киев • УНН
Правоохранители задержали члена КРАИЛ по подозрению в содействии деятельности российского онлайн-казино. Из-за его бездействия казино собирало данные об украинских военных, которые попадали в РФ.
Правоохранители задержали члена комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) по подозрению в поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, которое занималось отмыванием российских денег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР и Офис Генерального прокурора.
Как сообщается, задержанный - государственный служащий категории "А". По данным правоохранителей, он вместе с председателем КРАИЛ в течение длительного времени не принимал меры по аннулированию лицензии предприятию на осуществление игорной деятельности в сети Интернет.
В рамках расследования деятельности коммерческой структуры подтверждены связи онлайн-казино с представителями рф и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами. Вследствие незаконного функционирования на территории Украины этого онлайн-казино осуществлялся сбор информации о клиентах. Таким образом в распоряжении государства-агрессора были персональные данные и сведения о местонахождении клиентов, в том числе военнослужащих ВСУ и других военных формирований
Члену комиссии сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессоруза (ст. 111-2 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Напомним
ГБР задержало Ивана Рудого, председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, по подозрению в содействии деятельности российского казино Pin Up.
Источники УНН сообщали, что в суде для Ивана Рудого будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей.
19 декабря, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для главы КРАИЛ в виде содержания под стражей без права на залог.
Добавим
УНН еще в 2022 году обращал внимание на бездействие КРАИЛ в контексте еще одного российского казино 1Xbet, которое пыталось проводить деятельность в Украине через ООО "Твоя беттинговая компания" и которому КРАИЛ выдал лицензию. Тогда Комиссия упорно не видела российских завязок.
И только после личного вмешательства Президента Владимира Зеленского и Бюро экономической безопасности в конце концов аннулировали разрешения для работы в Украине.
В 2023 году 1Xbet попал под санкции.