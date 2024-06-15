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Підтримка медичної та енергетичної сфери, оздоровлення маленьких одеситів: Кіпер розповів подробиці зустрічі з послом Іспанії

Київ • УНН

 • 24018 перегляди

Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер зустрівся з послом Іспанії Рікардо Лопес-Аранда Хагу та обговорив потенційну допомогу Іспанії в оздоровленні та відпочинку дітей з Одеси, підтримці медичного сектору та реабілітації цивільних і військових, відновленні енергетичної інфраструктури регіону, а також активізації міжрегіонального співробітництва.

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер зустрівся з послом Іспанії Рікардо Лопесом-Аранда Хагу на полях Black Sea Security Forum, передає УНН.

Цитата

"Подякував за всебічну допомогу, яку Іспанія надає Україні. Обговорили поточну безпекову ситуацію в регіоні.

Запропонував долучитися до таких напрямів допомоги:

  • -оздоровлення та відпочинок дітей Одеської області в Іспанії
  • -підтримка медичної сфери, реабілітація цивільних та військових
  • -відновлення енергетичної інфраструктури регіону
  • -активізація міжрегіонального співробітництва», - інформує Кіпер.

Іспанія надасть Україні допомогу на 1 млрд євро цього року27.05.24, 15:56 • 13762 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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