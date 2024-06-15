Підтримка медичної та енергетичної сфери, оздоровлення маленьких одеситів: Кіпер розповів подробиці зустрічі з послом Іспанії
Київ • УНН
Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер зустрівся з послом Іспанії Рікардо Лопес-Аранда Хагу та обговорив потенційну допомогу Іспанії в оздоровленні та відпочинку дітей з Одеси, підтримці медичного сектору та реабілітації цивільних і військових, відновленні енергетичної інфраструктури регіону, а також активізації міжрегіонального співробітництва.
Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер зустрівся з послом Іспанії Рікардо Лопесом-Аранда Хагу на полях Black Sea Security Forum, передає УНН.
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"Подякував за всебічну допомогу, яку Іспанія надає Україні. Обговорили поточну безпекову ситуацію в регіоні.
Запропонував долучитися до таких напрямів допомоги:
- -оздоровлення та відпочинок дітей Одеської області в Іспанії
- -підтримка медичної сфери, реабілітація цивільних та військових
- -відновлення енергетичної інфраструктури регіону
- -активізація міжрегіонального співробітництва», - інформує Кіпер.
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