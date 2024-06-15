Киев • УНН
Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер встретился с послом Испании Рикардо Лопес-Аранда Хагу и обсудил потенциальную помощь Испании в оздоровлении и отдыхе детей из Одессы, поддержке медицинского сектора и реабилитации гражданских и военных, восстановлении энергетической инфраструктуры региона, а также активизации межрегионального сотрудничества.
Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер встретился с послом Испании Рикардо Лопесом-Аранда Хагу на полях Black Sea Security Forum, передает УНН.
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"Поблагодарил за всестороннюю помощь, которую Испания оказывает Украине. Обсудили текущую ситуацию с безопасностью в регионе.
Предложил присоединиться к таким направлениям помощи:
Испания предоставит Украине помощь на 1 млрд евро в этом году27 мая 2024, 12:56 • 13371 просмотр