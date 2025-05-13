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"Підтримав найбільшого злочинця ХХІ століття": легендарний чеський хокеїст - про візит Фіцо до москви

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Легендарний хокеїст Домінік Гашек жорстко засудив прем'єра Словаччини Роберта Фіцо за візит на парад до москви 9 травня. Він назвав це підтримкою найбільшого злочинця ХХІ століття.

"Підтримав найбільшого злочинця ХХІ століття": легендарний чеський хокеїст - про візит Фіцо до москви

Легендарний чеський хокейний воротар Домінік Гашек виступив із жорсткою критикою на адресу прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо через візит останнього на військовий парад у москву 9 травня. Про це повідомляє УНН.

Деталі

У соцмережі Х Гашек, зокрема, зазначив, що "така прокримінальна поведінка коштує людських життів, і ми не повинні цього допустити".

Своїм ... візитом словацький прем’єр-міністр вирішив підтримати найбільшого злочинця ХХІ століття путіна, відповідального за смерть і каліцтво понад мільйона людей. Це факт. Як словаки впораються з цим, залежить від них самих

- написав Гашек.

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Він також прокоментував візит до Києва лідерів Німеччини, Великої Британії, Польщі та Франції.

"Будь-який візит в Україну, особливо високопоставлених політиків, є величезною підтримкою для країни, на яку напали, і для всіх країн, які підтримують Україну в її боротьбі за свободу і незалежність. Звичайно, ми знаємо, що підтримки (і це не тільки зброєю та боєприпасами), яку ми надаємо Україні, все ще абсолютно недостатньо для перемоги над росією", - зазначив легенда світового хокею.

Нагадаємо

У квітні легендарний чеський хокейний воротар Домінік Гашек повідомив, що направив листи до Міжнародної федерації хокею і Міжнародного олімпійського комітету. У них він написав, що колишній президент і прем’єр-міністр росії дмитро медвєдев погрожував його вбити.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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