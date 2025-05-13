"Поддержал крупнейшего преступника XXI века": легендарный чешский хоккеист - о визите Фицо в москву
Киев • УНН
Легендарный хоккеист Доминик Гашек жестко осудил премьера Словакии Роберта Фицо за визит на парад в москву 9 мая. Он назвал это поддержкой крупнейшего преступника XXI века.
Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек выступил с жесткой критикой в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо из-за визита последнего на военный парад в москву 9 мая. Об этом сообщает УНН.
Детали
В соцсети Х Гашек, в частности, отметил, что "такое прокриминальное поведение стоит человеческих жизней, и мы не должны этого допустить".
Своим ... визитом словацкий премьер-министр решил поддержать крупнейшего преступника ХХІ века путина, ответственного за смерть и увечья более миллиона человек. Это факт. Как словаки справятся с этим, зависит от них самих
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Он также прокомментировал визит в Киев лидеров Германии, Великобритании, Польши и Франции.
"Любой визит в Украину, особенно высокопоставленных политиков, является огромной поддержкой для страны, на которую напали, и для всех стран, которые поддерживают Украину в ее борьбе за свободу и независимость. Конечно, мы знаем, что поддержки (и это не только оружием и боеприпасами), которую мы оказываем Украине, все еще совершенно недостаточно для победы над россией", - отметил легенда мирового хоккея.
Напомним
В апреле легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек сообщил, что направил письма в Международную федерацию хоккея и Международный олимпийский комитет. В них он написал, что бывший президент и премьер-министр россии дмитрий медведев угрожал его убить.
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