Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек выступил с жесткой критикой в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо из-за визита последнего на военный парад в москву 9 мая. Об этом сообщает УНН.

Детали

В соцсети Х Гашек, в частности, отметил, что "такое прокриминальное поведение стоит человеческих жизней, и мы не должны этого допустить".

Своим ... визитом словацкий премьер-министр решил поддержать крупнейшего преступника ХХІ века путина, ответственного за смерть и увечья более миллиона человек. Это факт. Как словаки справятся с этим, зависит от них самих - написал Гашек.

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Он также прокомментировал визит в Киев лидеров Германии, Великобритании, Польши и Франции.

"Любой визит в Украину, особенно высокопоставленных политиков, является огромной поддержкой для страны, на которую напали, и для всех стран, которые поддерживают Украину в ее борьбе за свободу и независимость. Конечно, мы знаем, что поддержки (и это не только оружием и боеприпасами), которую мы оказываем Украине, все еще совершенно недостаточно для победы над россией", - отметил легенда мирового хоккея.

Напомним

В апреле легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек сообщил, что направил письма в Международную федерацию хоккея и Международный олимпийский комитет. В них он написал, что бывший президент и премьер-министр россии дмитрий медведев угрожал его убить.

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