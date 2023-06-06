Підрив Каховської ГЕС: поліція та рятувальники допомагають якнайшвидше евакуюватися з Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС у критичній зоні опинилося близько 16 000 жителів правого берега Херсонської області. Поліція та рятувальники допомагають місцевим мешканцям якнайшвидше евакуюватись, повідомляє МВС України, передає УНН.
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Поліція та рятувальники допомагають людям, що живуть вздовж берегової лінії річок Дніпро та Кошова, евакуюватись у безпечні райони. Та дають настанови для кожного району про безпечні зони поблизу.
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Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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