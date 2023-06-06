Подрыв Каховской ГЭС: полиция и спасатели помогают как можно быстрее эвакуироваться с Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в критической зоне оказалось около 16 000 жителей правого берега Херсонской области. Полиция и спасатели помогают местным жителям как можно быстрее эвакуироваться, сообщает МВД Украины, передает УНН.
Детали
Полиция и спасатели помогают людям, живущим вдоль береговой линии рек Днепр и Кошевая, эвакуироваться в безопасные районы. И дают указания для каждого района о безопасных зонах поблизости.
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Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
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