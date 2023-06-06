Подрыв Каховской ГЭС: полиция и спасатели помогают как можно быстрее эвакуироваться с Херсонской области

Детали

Полиция и спасатели помогают людям, живущим вдоль береговой линии рек Днепр и Кошевая, эвакуироваться в безопасные районы. И дают указания для каждого района о безопасных зонах поблизости.

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Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Через несколько часов вода достигнет критического уровня. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых населённых пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созывает экстренное заседание СНБО.